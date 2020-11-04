Монголія подала в ООН офіційну скаргу на пілота Формули-1. Відео

Максим Іншаков Формула 1 20:07, 4.11.2020 Оновлено: 20:08, 4.11.2020

Уряд Монголії подав офіційну скаргу в Організацію Об'єднаних Націй (ООН) на дії гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.

Документ передав посол і постійний представник країни при організації Лундег Пуревсурен, повідомляє Racerfun.

Керівництво країни обурив той факт, що спортсмен не приніс вибачень за використання слова "монгол" в зневажливій формі. Після зіткнення з Ленсом Строллом на Гран-прі Португалії Ферстаппен назвав суперника "сліпим", "дебілом" і "монголом".

Уряд Монголії закликає вжити заходів щодо гонщика, його команди та спонсорів колективу. Те, що відбулося представники країни назвали расизмом і дискримінацією за етнічною ознакою.

Лист Монголії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Португалії завершилося перемогою Льюїса Хемілтона, який побив "вічний" рекорд Міхаеля Шумахера.

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