Ексменеджер Шумахера розкрив "найбiльш ідіотське рішення" Міхаеля

Пілот Mercedes GP Міхаель Шумахер готується до тренування в Формулі-1 на Гран-прі Японії на трасі Сузука 5 жовтня 2012 року

Колишній менеджер Міхаеля Шумахера Віллі Вебер вважає, що відновлення кар'єри Червоного барона в 2010 році було невдалим вчинком.

"При всій повазі, але озираючись у минуле, це було найбiльш ідіотським рішенням, яке Шумахер міг прийняти", – цитує ексменеджера GPBlog з посиланням на YouTube-канал Motorsport-Total.

За словами Вебер, Шуми розповідав, що занудьгував, і що йому потрібно пілотувати.

"Тоді я говорив йому, що він може тільки програти: "Ти вже виграв усе, ти на найвищому щаблі п'єдесталу". Але Міхаель не відповів. Тоді я побажав йому успіхів, але знав, що все скінчиться погано. Мені не подобалася ідея через три року знову пакувати валізи на вікенд Ф-1. Ми розійшлися друзями. Продовжували часто бачитися, багато базікали по телефону", – підсумував Вебер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він впав, вдарившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому. Влітку 2014-го Шумахер прийшов в свідомість. У грудні 2018 року видання Daily Mail написало, що він більше не прикутий до ліжка і знаходиться на своїй віллі біля Женевського озера.