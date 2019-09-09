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10 вересня • оновлено в 06:29
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/ Формула 1

Легендарного Шумахера терміново госпіталізовано: що трапилося

23.8т Читати матеріал російською

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

Про це повідомляє видання Le Parisien. За даними джерела, німецький автогонщик був доставлений у Європейську клініку Жоржа Помпіду в понеділок, 9 вересня.

Шумахера помістили у відділення серцево-судинної хірургії лікарні. Відзначається, що цієї весни німець двічі відвідував цю ж клініку. При цьому кожен раз прибуття спортсмена проходить у режимі повної таємності. Міхаеля охороняють, як главу держави, а реєстрація в клініці проходить під вигаданим ім'ям.

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Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер

Eurosport

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Тема
Формула 1
Особа
Міхаель Шумахер
Місце
Франція Париж
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Часиков IGOist
Часиков IGOist
Госпитализация проходит в сверх секретности, но о ней все знают )))))))
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