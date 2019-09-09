Легендарного Шумахера терміново госпіталізовано: що трапилося

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.
Про це повідомляє видання Le Parisien. За даними джерела, німецький автогонщик був доставлений у Європейську клініку Жоржа Помпіду в понеділок, 9 вересня.
Шумахера помістили у відділення серцево-судинної хірургії лікарні. Відзначається, що цієї весни німець двічі відвідував цю ж клініку. При цьому кожен раз прибуття спортсмена проходить у режимі повної таємності. Міхаеля охороняють, як главу держави, а реєстрація в клініці проходить під вигаданим ім'ям.
Міхаель Шумахер
Eurosport
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міхаель Шумахер у кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.
Шумі був доставлений до лікарні Гренобля і введений у стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою та перебував в інвалідному візку.
Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.
У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.
У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.
У кінці липня нинішнього року стало відомо про те, що стан Міхаеля істотно покращився.
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