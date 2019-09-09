Легендарного Шумахера терміново госпіталізовано: що трапилося

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

Про це повідомляє видання Le Parisien. За даними джерела, німецький автогонщик був доставлений у Європейську клініку Жоржа Помпіду в понеділок, 9 вересня.

Шумахера помістили у відділення серцево-судинної хірургії лікарні. Відзначається, що цієї весни німець двічі відвідував цю ж клініку. При цьому кожен раз прибуття спортсмена проходить у режимі повної таємності. Міхаеля охороняють, як главу держави, а реєстрація в клініці проходить під вигаданим ім'ям.

Міхаель Шумахер Eurosport

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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