Легендарного гонщика вивели зі стану штучної коми

Михайло Морозов Формула 1 17:37, 21.07.2020 Оновлено: 17:41, 21.07.2020

Легендарного гонщика Алессандро Дзанарді вивели зі стану штучної коми і перевели в реабілітаційний центр через місяць після лобового зіткнення з вантажівкою.

Як повідомляє видання La Gazetta Della Sport, Дзанарді пережив три хірургічних втручання, які були спрямовані на стабілізацію його стану та реконструкцію його понівеченого обличчя.

Італієць починав свою кар'єру в якості гонщика Формули-1, потім двічі ставав чемпіоном автогоночної серії CART (1997, 1998). У 2001 році він втратив обидві ноги в результаті важкої аварії. У 2012-му і 2016-му роках Дзанарді брав участь у Паралімпійських іграх, зумівши завоювати чотири золотих медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній директор Ferrari Жан Тодт зустрівся з Міхаелем Шумахером і розповів про стан його здоров'я.

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