Легендарного Алессандро Дзанарді збила вантажівка: гонщик у комі

Легендарний Алессандро Дзанарді потрапив у серйозну аварію неподалік від Сієни під час тренувальних перегонів на ручних велосипедах, що проводиться серед паралімпійців.

На одному зі схилів 53-річний Дзанарді зісковзнув на зустрічну смугу, де в цей момент їхала вантажівка. Водій ваговоза намагався піти від зіткнення, але уникнути ДТП не зміг.

Алекс Дзанарді направляється до фінішу на IRONMAN 22 вересня 2019 року в Червiї, Італія

Наразі Дзанарді під'єднано до апарату штучної вентиляції легень і введено в штучну кому.

"Стан Алекса важкий, але стабільний. Він прибув із серйозними травмами, обличчя було розбито, лобову кістку роздроблено. Показники хороші, але ситуація залишається дуже важкою. Ми не побачимо, в якому він неврологічному стані, поки він не отямиться – якщо отямиться. Ситуація, яка стосується пошкоджень мозку, критична", – заявив в інтерв'ю Star Tribune директор реанімаційного відділення лікарні Сабіно Сколлетта.

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