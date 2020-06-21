Легендарного Алессандро Дзанарді збила вантажівка: гонщик у комі
Італієць Алессандро Дзанарді є колишнім пілотом Формули-1 і дворазовим чемпіоном серії з автоперегонів CART (1997, 1998)
У 2001 році в перегонах потрапив у важку аварію, втративши обидвi ноги
Через рік Дзанарді завоював дві золоті медалі на Паралімпіаді-2012 в перегонах на ручних велосипедах
У віці 49 років взяв участь у Паралімпійських іграх 2016, завоювавши ще два "золота" в цьому ж класі
Алессандро Дзанарді під час виступу у Формулі-1
Легендарний Алессандро Дзанарді потрапив у серйозну аварію неподалік від Сієни під час тренувальних перегонів на ручних велосипедах, що проводиться серед паралімпійців.
На одному зі схилів 53-річний Дзанарді зісковзнув на зустрічну смугу, де в цей момент їхала вантажівка. Водій ваговоза намагався піти від зіткнення, але уникнути ДТП не зміг.
Алекс Дзанарді направляється до фінішу на IRONMAN 22 вересня 2019 року в Червiї, Італія
Наразі Дзанарді під'єднано до апарату штучної вентиляції легень і введено в штучну кому.
"Стан Алекса важкий, але стабільний. Він прибув із серйозними травмами, обличчя було розбито, лобову кістку роздроблено. Показники хороші, але ситуація залишається дуже важкою. Ми не побачимо, в якому він неврологічному стані, поки він не отямиться – якщо отямиться. Ситуація, яка стосується пошкоджень мозку, критична", – заявив в інтерв'ю Star Tribune директор реанімаційного відділення лікарні Сабіно Сколлетта.
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