Легенда Формули-1 потрапив у секс-скандал: всі подробиці

Зірку Формули-1 Кімі Райкконена звинувачують в сексуальних домаганнях. Жінка вимагає відшкодування збитку за передбачуване сексуальне насильство в барі в 2016 році, говориться в повідомленні ctvnews.

Дівчина, яка працювала офіціанткою в одному з барів Монреаля, написала, що пілот хапав її за груди і торкався її геніталій, намагаючись змусити піти за барну стійку.

Звинувачення проти фіна докладно описані в блозі жінки, яка явно не назвала Райкконена, але з натяків стає зрозуміло, що мова йде саме про нього.

За словами представників "Феррарі" Райкконен заперечує всі звинувачення і претензії, стверджуючи, що не знає дівчину.

38-річний Райкконен, який виховує двох дітей в шлюбі з Мінтту Віртанен, візьме участь в Гран-прі Канади в Монреалі з 8 по 10 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , пілот Indy 500 дивом залишився живий під час гонки.