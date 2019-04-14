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/Формула 1

Кращий гонщик Росії влаштував аварію на Формулі-1

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Російський пілот команди Toro Rosso Данило Квят зіткнувся з двома болідами на першому колі гонки Гран-прі Формули-1 в Китаї.

Росіянин врізався в машини з McLaren. Обом водіям згодом довелося заїхати на ремонт в бокси. Квят був покараний за небезпечне водіння проїздом по піт-лейн.

У підсумку російський пілот зійшов на 43-му колі з технічних причин.

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Особа
Данило Квят
Місце
КитайШанхай
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