Кращий гонщик Росії влаштував аварію на Формулі-1

Російський пілот команди Toro Rosso Данило Квят зіткнувся з двома болідами на першому колі гонки Гран-прі Формули-1 в Китаї.

Росіянин врізався в машини з McLaren. Обом водіям згодом довелося заїхати на ремонт в бокси. Квят був покараний за небезпечне водіння проїздом по піт-лейн.

У підсумку російський пілот зійшов на 43-му колі з технічних причин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1000-й Гран-прі в історії Формули-1 виграв представник команди Mercedes британець Льюїс Хемільтон.

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