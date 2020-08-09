Історичний Гран-прі Формули-1 завершився сенсацією

Максим Іншаков Формула 1 17:42, 9.08.2020 Оновлено: 18:07, 9.08.2020

На легендарному англійському автодромі Сільверстоун відбувся п'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі 70-річчя, який вперше в історії Ф-1 в назві не містив географічної прив'язки, сенсаційно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Голландець єдиним серед всіх гонщиків ризикнув і стартував на більш жорстких шинах. Впевнено провівши старт, він зміг нав'язати боротьбу швидшим Mercedes. Уже після першого піт-стопа, який був проведений на 10 кіл пізніше конкурентів, Макс зміг вийти вперед.

Надалі впевнене пілотування і свіжа гума допомогла йому утримати свою неймовірну перевагу над Льюїсом Хемілтоном (друге місце) та Валттері Боттасом (третє).

Даніель Ріккардо
Валттері Боттас
Ландо Норріс
Льюїс Хемілтон
Ніко Хюлькенберг
Результати гонки
Причини сходів
Особистий залік
Кубок конструкторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий Гран-прі Великобританії ознаменувався жорсткою аварією кращого пілота Росії Данила Квята. Льюїс Хемілтон виграв цей етап на трьох колесах.

Коментувати
Спорт Формула 1

Дивіться також

Окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Кравчук: я знаю, як повернути Донбас, є чіткі червоні лінії, вже підписував угоду про розпад СРСР

За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію

Сина Павліка похоронили у Києві: хрещена мати зворушила мережу фото

Беларусь — прогноз на 72 часа