Історичний Гран-прі Формули-1 завершився сенсацією
На легендарному англійському автодромі Сільверстоун відбувся п'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі 70-річчя, який вперше в історії Ф-1 в назві не містив географічної прив'язки, сенсаційно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Голландець єдиним серед всіх гонщиків ризикнув і стартував на більш жорстких шинах. Впевнено провівши старт, він зміг нав'язати боротьбу швидшим Mercedes. Уже після першого піт-стопа, який був проведений на 10 кіл пізніше конкурентів, Макс зміг вийти вперед.
Надалі впевнене пілотування і свіжа гума допомогла йому утримати свою неймовірну перевагу над Льюїсом Хемілтоном (друге місце) та Валттері Боттасом (третє).
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий Гран-прі Великобританії ознаменувався жорсткою аварією кращого пілота Росії Данила Квята. Льюїс Хемілтон виграв цей етап на трьох колесах.