Хемілтон виграв історичний Гран-прі Формули-1

В Італії на легендарному автодромі "Імола" відбувся 13-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Перше в історії гран-прі Емілії-Романьї, назване на честь найбільшої області країни, виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Для британця ця перемога стала першою в його кар'єрі на "Імолi".

Другим фінішував іще один гонщик Mercedes Валттері Боттас. Цей успіх дозволив команді з Великобританії всьоме завоювати Кубок конструкторів-2020 року, що стало рекордом.

Третім до подіуму дістався Даніель Ріккардо з Renault.

На цьому Гран-прі вперше п'ятничні тренування були скасовані не через погоду, а через логістичні проблеми – команди просто не встигали з Португалії з обладнанням переїхати до Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Португалії – 12-го етапу Ф-1, який пройшов на новій трасі в Портімао.