Історична гонка Формули-1 завершилася сенсацією

У Бахрейні завершився 16-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Вперше в історії гонка пройшла за унікальною конфігурації траси автодрому "Сахір".

У змаганні не зміг прийняти чинний чемпіон і лідер загального заліку Льюїс Гемілтон, у якого було діагностовано COVID-19.

Місце британця зайняв Джордж Рассел, але ні він, ні Валттері Боттас не змогли потрапити на подіум. Механіки Mercedes на 25 секунд затримали Боттаса, так як не могли зняти переднє колесо, а гуму Рассела взагалі переплутали, через що Джорджу довелося заїжджати вдруге.

Перемогу сенсаційно здобув пілот Racing Point Серхіо Перес. Він став першим мексиканським пілотом з 1970 року, якому вдалося зійти на найвищу сходинку п'єдесталу. Другим фінішував Естебан Вікон з Renault. Третій рядок за Ленсом Строллом (Racing Point).

Результати гонки

Причини сходів

Особистий залік

Кубок конструкторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, участь в заїзді не прийняв француз Ромен Грожан, який потрапив у страшну аварію з вибухом на Гран-прі Бахрейну.