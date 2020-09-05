Хемілтон встановив історичний рекорд Формули-1

Максим Іншаков Формула 1 17:24, 5.09.2020 Оновлено: 18:01, 5.09.2020

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, вигравши кваліфікацію 7-го етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1 в Італії, проїхав коло з найшвидшим часом в історії Королівських гонок.

Чинний чемпіон світу пролетів по Монці за 1:18.887 із середньою швидкістю 264,362 км/год, побивши на 232 тисячних секунди попереднє досягнення, яке було встановлене Кімі Райкконеном в 2018 році.

рекорд Хемілтона
Twitter Формули-1

Відзначимо, що Гран-прі Італії відбудеться у неділю, 6 вересня. Був опублікований список телеканалів, які транслюють змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап пройшов на легендарному автодромі Спа-Франкоршам в Бельгії і ознаменувався страшною аварією між Антоніо Джовінаццо з Alfa Romeo і Джорджем Расселом з Williams.

Коментувати
Спорт Формула 1

Дивіться також

Листування у "слуги" в телефоні: Єрмак – аферист, обрання главою САП Костіна поставить хрест на безвізі. Фото

Школи в Україні закриються в кінці вересня, а в листопаді буде, як в Італії, – інфекціоніст

Ретроградный Марс на подходе: что нужно успеть 6-8 сентября

Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ на Донбасі: назвав дату та місце удару

Авто вигнаного зі "Слуги народу" Лероса помітили біля консульства Росії. Фото