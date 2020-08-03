Гемілтон виграв Гран-прі Великобританії з пробитим колесом

Михайло Морозов Формула 1 09:52, 3.08.2020 Оновлено: 10:13, 3.08.2020

Льюїс Гемілтон із команди Mercedes виграв Гран-прі Великобританії, зіткнувшись із великими труднощами на фініші перегонів.

На останньому колі в шестиразового чемпіона Формули-1 лопнула шина, тому він був змушений закінчувати заїзд на трьох колесах. Британський пілот упевнено лідирував із самого старту і забезпечив собі перевагу перед Максом Ферстаппеном із Red Bull. Саме великий відрив Гемілтона від нідерландського гонщика допоміг йому зберегти перше місце на фініші.

Сам британець назвав розв'язку цієї гонки найдраматичнішою у своїй кар'єрі.

"Це найдраматичніше закінчення гонки на моїй пам'яті. Атмосфера загострилася, це було справжнє випробування", – цитує слова пілота Mercedes видання The Guardian.

Наступним етапом чемпіонату Формули-1 2020 року стане Гран-прі 70-річчя, який відбудеться на цій же трасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гонщик Данило Квят розбив свій болід на Гран-прі Великобританії.

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