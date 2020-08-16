Хемілтон побив "вічний" рекорд Шумахера

Максим Іншаков Формула 1 17:48, 16.08.2020 Оновлено: 18:17, 16.08.2020

На іспанському автодромі Каталунья відбувся шостий етап чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.

Гран-прі Іспанії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Британець впевнено виграв старт, лідирував всю гонку і приїхав першим, в 156-й раз в кар'єрі зайнявши місце на подіумі. За цим показником діючий чемпіон світу побив видатний рекорд легендарного Міхаеля Шумахера. Досягнення німця трималося більше 20 років, за що його неофіційно назвали "вічним".

Другу сходинку посів лідер Red Bull Макс Ферстаппен. Ще один представник Mercedes Валттері Боттас фінішував третім.

Себастьєн Феттель
Льюїс Хемілтон
Серхіо Перес
Старт Гран-прі Іспанії
Стартова решітка Гран-прі Іспанії
Результати гонки
Причина сходів
Особистий залік
Кубок конструкторів

Наступний етап пройде через 2 тижні в Бельгії на легендарній трасі Спа-Франкоршам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Гран-прі 70-річчя, який вперше в історії Ф-1 в назві не містив географічної прив'язки, сенсаційно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Спорт Формула 1

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