Хемілтон побив "вічний" рекорд Шумахера

На іспанському автодромі Каталунья відбувся шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Іспанії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Британець впевнено виграв старт, лідирував всю гонку і приїхав першим, в 156-й раз зайняв місце на подіумі. За цим показником діючий чемпіон світу побив видатне досягнення легендарного Міхаеля Шумахера, яке трималася понад 20 років.

Другу сходинку посів лідер Red Bull Макс Ферстаппен. Ще один представник Mercedes Валттері Боттас фінішував третім.

Себастьєн Феттель

Льюїс Хемілтон

Серхіо Перес

Старт Гран-прі Іспанії

Стартова решітка Гран-прі Іспанії

Наступний етап пройде через 2 тижні в Бельгії на легендарній трасі Спа-Франкоршам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Гран-прі 70-річчя, який вперше в історії Ф-1 в назві не містив географічної прив'язки, сенсаційно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

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