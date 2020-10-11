Гемілтон повторив "вічний" рекорд Шумахера

Максим Іншаков Формула 1 17:10, 11.10.2020 Оновлено: 17:27, 11.10.2020

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон став переможцем Гран-прі Айфеля – 11-го етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1, який пройшов на знаменитому автодромі "Нюрбурґринґ" у Німеччині.

Гран-прі Айфеля

Для чинного чемпіона світу ця перемога стала 91-ю в кар'єрі. 35-річний гонщик за цим показником наздогнав легендарного Міхаеля Шумахера. Німець відзначався з 1992 по 2006 рік, фінішувавши першим 91 разів, що вважалося неповторним досягненням.

Другим на Гран-прі Айфеля став лідер Red Bull Макс Ферстаппен. Третім сенсаційно приїхав до фінішу Деніель Ріккардо з Renault.

Результати гонки
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Причини сходів
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Особистий залік
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Кубок конструкторів
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Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер загального заліку сезону-2020 Формули-1 та чинний чемпіон британець Льюїс Гемілтон дивним рішенням позбавив себе перемоги на Гран-прі Росії.

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