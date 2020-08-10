Гемілтон повторив рекорд Шумахера

Британський пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон повторив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю подіумів.

Як повідомляється на офіційній сторінці гоночної серії в Instagram, фінішувавши другим на історичному Гран-прі 70-річчя, британець у 155-й раз потрапив у трійку найкращих гонщиків етапу Формули-1.

Гемілтон впевнено лідирує в особистому заліку після п'яти етапів. На його рахунку 107 очок, що на 30 балів більше, ніж у Марка Ферстаппена, який виграв Гран-прі 70-річчя і вийшов на друге місце.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні британський гонщик може побити рекорд Шумахера за кількістю перемог на етапах Формули-1 (87 проти 91), а також зрівнятися з німцем за кількістю чемпіонств (6 проти 7).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гемілтон виграв Гран-прі Великобританії з пробитим колесом.