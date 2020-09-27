Хемілтон дивним вчинком перед стартом позбавив себе перемоги на Гран-прі Росії

Максим Іншаков Формула 1 16:01, 27.09.2020 Оновлено: 16:04, 27.09.2020

Фінський пілот "Mercedes" Валттері Боттас виграв 10-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Росії пройшов на автодромі в Сочі.

Другим фінішував Макс Ферстаппен з Red Bull. Третій рядок несподівано зайняв діючий чемпіон світу та лідер загального заліку Льюїс Хемілтон.

Британець позбавив себе перемоги дивним вчинком перед гонкою, коли почав тренувати старт в недозволеному місці. Дирекція гонки покарала гонщика "срібних стріл" 10 секундами, що відкинуло його в середину пелотону.

В результаті Льюїс зміг піднятися лише на третє місце.

Хемілтон отримав штраф
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Результати Гран-прі Сочі
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Причина сходів
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Положення в чемпіонаті: особистий залік
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Положення в чемпіонаті: кубок конструкторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на цій трасі сталася страшна аварія в Формулі-2, яка зупинила змагання.

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Спорт Формула 1

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