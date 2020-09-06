Гран-прі Італії зупинили через серйозну аварію Ferrari. Відео

Лідер Ferrari Шарль Леклер потрапив у страшну аварію на восьмому етапі чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.

У монегаска в повороті Параболіка на легендарному автодромі Монца виникли проблеми з управлінням і він на швидкості 250 км / год влетів у відбійник з використаних покришок. Леклер зміг самостійно вибратися з боліда. Гонка була зупинена, щоб дозволити технікам відновити загороджувальний бар'єр.

Партнер Шарля по команді Себастьєн Феттель також достроково завершив виступ

У німецького гонщика відмовили гальма, вибухнувши в одному з поворотів.

Втративши можливість зупинятися, Феттелю врізався в пінопластові огорожі, ефектно розкидавши останки споруди навколо себе.

Під час машини безпеки у неприємну ситуацію потрапив пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Чинний лідер чемпіонату заїхав на піт-лейн, коли він був офіційно закритий, за що отримав 10-секундний штраф "stop'n'go".

Після відновлення змагань, британець відбув покарання, повернувшись на останньому місці.

А перемогу на Гран-прі Італії добув П'єр Гасли з AlphaTauri. Другим приїхав Карлос Сайнс з McLaren. Третє місце у Ленса Стролла (Racing Point).

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап пройшов на легендарному автодромі Спа-Франкоршам в Бельгії і ознаменувався страшною аварією між Антоніо Джовінаццо з Alfa Romeo і Джорджем Расселом з Williams.