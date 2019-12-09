Гран-прі Формули-1 пройде в Росії, незважаючи на рішення WADA

Компанія АНО "Росгонки", яка займається організацією етапу чемпіонату світу в класі "Формули-1", заявила, що санкції WADA не вплинуть на проведення Гран-прі Росії в 2020 році.

"Контракт на проведення Гран-прі Росії "Формули-1" підписаний у 2010 році задовго до розслідуваних WADA обставин і діє до 2025 року. Гран-прі Росії "Формули-1" включене до міжнародного спортивного календаря Міжнародної автомобільної федерації на 2020 рік", – цитує RT представницю компанії.

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Вона також вважає, що навіть після розгляду апеляції з боку Росії "відсутня як технічна, так і практична можливість виведення і перепризначення російського Гран-прі до іншої країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація хокею (IIHF) не покарає РФ, незважаючи на рішення WADA.

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