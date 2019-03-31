Гран-прі Бахрейну Формули-1 завершився катастрофою для Ferrari

Другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в Бахрейні виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Пілоти Ferrari стартували з першого ряду і лідирували в гонці, але зайняли лише 3 і 5 місця.
Гран-прі Бахрейну
Старт Гран-прі виграв гонщик Ferarri Себастьян Феттель. Його напарник Шарль Леклер, що стартував з першої позиції провалив початок гонки, відкотившись на 3-й рядок, поступившись на перших колах лідерство партнеру по команді.
Yes boooooy !! 👌👌👌💪🏼💪🏼💪🏼 # SV5 # Seb5 #ScuderiaFerrari #Ferrari #SebastianVettel # Formula1 # F1 pic.twitter.com/mmBw20safe- Team Sebastian Vettel # 5 (@Seb_VettelFan) 31 березня 2019 р
Лише до 7-го кола монегаск знайшов свою швидкість і спершу обійшов Боттаса з Mercedes, а потім і Себа.
Гран-прі Бахрейну
Charles Leclerc vs Sebastian Vettel Battle at Bahrain GP # F1 #BahrainGP # Seb5 # Charles16 pic.twitter.com/Pg6jaqjZIQ- Eau rouge (@ Insidef1) 31 березня 2019 р
Феттель відстоював з "срібними стрілами" з Mercedes друге місце, але на 38-му колі припустився безглуздої помилки.
Sebastian Vettel Spins while battling with Lewis Hamilton # F1 # Seb5 #BahrainGP pic.twitter.com/YMmkutHiSV- Eau rouge (@ Insidef1) 31 березня 2019 р
Червоний болід розвернуло, а потім на прямий у нього відірвало переднє антикрило. Позачерговий заїзд у бокси відкинув німця на 8-й рядок.
Гран-прі Бахрейну
А за 10 кіл до кінця у машини Леклера відмовила гібридна складова, позбавивши підданого Монако 160 кінських сил. Через кілька кіл 21-річного представника Ferrari спершу легко обійшов Хемілтон, а потім і Боттас.
Наступний етап відбудеться 14 квітня в Китаї. Це буде 1000-й Гран-прі в історії Формули-1.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|2
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+2.980
|2
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+6.131
|2
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+6.408
|2
|5. С. Феттель
|Ferrari
|+36.068
|3
|6. Л.Норріс
|McLaren
|+45.754
|2
|7. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+47.470
|2
|8. П.Гаслі
|Red Bull
|+58.094
|2
|9. А.Елбон
|Toro Rosso
|+62.697
|2
|10. C.Перес
|Racing Point
|+63.696
|2
|11. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+64.599
|2
|12. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|2
|13. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|2
|14. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|2
|15. Д.Расселл
|Williams
|+1 коло
|2
|16. Р.Кубіца
|Williams
|+2 кола
|2
|17. Н.Хюлкенберг
|Renault
|сход
|2
|18. Д.Ріккардо
|Renault
|сход
|1
|19. К.Сайнс
|McLaren
|сход
|4
Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 33.411.
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|Р.Грожан
|Haas
|17
|мех.проблеми
|Н.Хюлкенберг
|Renault
|55
|MGU-K
|Д.Ріккардо
|Renault
|55
|MGU-K
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|команда
|окуляри
|=
|1. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|44
|=
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|43
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|27
|4. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|26
|5. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|22
|6. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|10
|7. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|8
|8. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|10. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|4
|11. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|2
|12. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|2
|13. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
|14. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|окуляри
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|87
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|48
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|31
|4. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|10
|5. McLaren F1 Team
|Renault
|8
|6. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|8
|7. Renault F1 Team
|Renault
|6
|=
|8. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|3
|9. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|3
Нагадаємо, що стартовий Гран-прі в Австралії виграв також Льюїс Хемілтон.
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