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Гран-прі Бахрейну Формули-1 завершився катастрофою для Ferrari

Гран-прі Бахрейну Формули-1 завершився катастрофою для Ferrari
Другий етап пройшов на трасі в Сахірі
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Другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в Бахрейні виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Пілоти Ferrari стартували з першого ряду і лідирували в гонці, але зайняли лише 3 і 5 місця.

Гран-прі Бахрейну

Гран-прі Бахрейну

Старт Гран-прі виграв гонщик Ferarri Себастьян Феттель. Його напарник Шарль Леклер, що стартував з першої позиції провалив початок гонки, відкотившись на 3-й рядок, поступившись на перших колах лідерство партнеру по команді.

Лише до 7-го кола монегаск знайшов свою швидкість і спершу обійшов Боттаса з Mercedes, а потім і Себа.

Гран-прі Бахрейну

Гран-прі Бахрейну

Феттель відстоював з "срібними стрілами" з Mercedes друге місце, але на 38-му колі припустився безглуздої помилки.

Червоний болід розвернуло, а потім на прямий у нього відірвало переднє антикрило. Позачерговий заїзд у бокси відкинув німця на 8-й рядок.

Гран-прі Бахрейну

Гран-прі Бахрейну

А за 10 кіл до кінця у машини Леклера відмовила гібридна складова, позбавивши підданого Монако 160 кінських сил. Через кілька кіл 21-річного представника Ferrari спершу легко обійшов Хемілтон, а потім і Боттас.

Наступний етап відбудеться 14 квітня в Китаї. Це буде 1000-й Гран-прі в історії Формули-1.

результати гонки

пілот команда час Піт
1. Л.Хемілтон Mercedes 2
2. В.Боттас Mercedes +2.980 2
3. Ш.Леклер Ferrari +6.131 2
4. М.Ферстаппен Red Bull +6.408 2
5. С. Феттель Ferrari +36.068 3
6. Л.Норріс McLaren +45.754 2
7. К.Райкконен Alfa Romeo +47.470 2
8. П.Гаслі Red Bull +58.094 2
9. А.Елбон Toro Rosso +62.697 2
10. C.Перес Racing Point +63.696 2
11. А.Джовінацці Alfa Romeo +64.599 2
12. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 2
13. К.Магнуссен Haas +1 коло 2
14. Л.Стролл Racing Point +1 коло 2
15. Д.Расселл Williams +1 коло 2
16. Р.Кубіца Williams +2 кола 2
17. Н.Хюлкенберг Renault сход 2
18. Д.Ріккардо Renault сход 1
19. К.Сайнс McLaren сход 4

Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 33.411.

причини сходів

пілот команда коло Причина
Р.Грожан Haas 17 мех.проблеми
Н.Хюлкенберг Renault 55 MGU-K
Д.Ріккардо Renault 55 MGU-K

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот команда окуляри
= 1. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 44
= 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 43
= 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 27
4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 26
5. С. Феттель Scuderia Ferrari 22
6. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 10
7. Л.Норріс McLaren F1 Team 8
8. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8
9. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6
10. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 4
11. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 2
12. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2
13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1
14. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор окуляри
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 87
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 48
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 31
4. Alfa Romeo Racing Ferrari 10
5. McLaren F1 Team Renault 8
6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8
7. Renault F1 Team Renault 6
= 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 3
9. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 3
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Помер директор Формули-1

Нагадаємо, що стартовий Гран-прі в Австралії виграв також Льюїс Хемілтон.

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