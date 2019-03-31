Гран-прі Бахрейну Формули-1 завершився катастрофою для Ferrari

Другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в Бахрейні виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Пілоти Ferrari стартували з першого ряду і лідирували в гонці, але зайняли лише 3 і 5 місця.

Гран-прі Бахрейну

Старт Гран-прі виграв гонщик Ferarri Себастьян Феттель. Його напарник Шарль Леклер, що стартував з першої позиції провалив початок гонки, відкотившись на 3-й рядок, поступившись на перших колах лідерство партнеру по команді.

Лише до 7-го кола монегаск знайшов свою швидкість і спершу обійшов Боттаса з Mercedes, а потім і Себа.

Гран-прі Бахрейну

Феттель відстоював з "срібними стрілами" з Mercedes друге місце, але на 38-му колі припустився безглуздої помилки.

Червоний болід розвернуло, а потім на прямий у нього відірвало переднє антикрило. Позачерговий заїзд у бокси відкинув німця на 8-й рядок.

Гран-прі Бахрейну

А за 10 кіл до кінця у машини Леклера відмовила гібридна складова, позбавивши підданого Монако 160 кінських сил. Через кілька кіл 21-річного представника Ferrari спершу легко обійшов Хемілтон, а потім і Боттас.

Наступний етап відбудеться 14 квітня в Китаї. Це буде 1000-й Гран-прі в історії Формули-1.

результати гонки пілот команда час Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes 2 2. В.Боттас Mercedes +2.980 2 3. Ш.Леклер Ferrari +6.131 2 4. М.Ферстаппен Red Bull +6.408 2 5. С. Феттель Ferrari +36.068 3 6. Л.Норріс McLaren +45.754 2 7. К.Райкконен Alfa Romeo +47.470 2 8. П.Гаслі Red Bull +58.094 2 9. А.Елбон Toro Rosso +62.697 2 10. C.Перес Racing Point +63.696 2 11. А.Джовінацці Alfa Romeo +64.599 2 12. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 2 13. К.Магнуссен Haas +1 коло 2 14. Л.Стролл Racing Point +1 коло 2 15. Д.Расселл Williams +1 коло 2 16. Р.Кубіца Williams +2 кола 2 17. Н.Хюлкенберг Renault сход 2 18. Д.Ріккардо Renault сход 1 19. К.Сайнс McLaren сход 4 Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 33.411. причини сходів пілот команда коло Причина Р.Грожан Haas 17 мех.проблеми Н.Хюлкенберг Renault 55 MGU-K Д.Ріккардо Renault 55 MGU-K Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот команда окуляри = 1. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 44 = 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 43 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 27 4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 26 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 22 6. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 10 7. Л.Норріс McLaren F1 Team 8 8. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8 9. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 10. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 4 11. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 2 12. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2 13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1 14. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор окуляри = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 87 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 48 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 31 4. Alfa Romeo Racing Ferrari 10 5. McLaren F1 Team Renault 8 6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8 7. Renault F1 Team Renault 6 = 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 3 9. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 3

Нагадаємо, що стартовий Гран-прі в Австралії виграв також Льюїс Хемілтон.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся