Герб України на автогонках в Монако справив фурор в соцмережах

Гоночний інженер французької команди Renault голландець Дейдерік Кіндс використовує папки з українським гербом.
На українську символіку, що промайнула в ефірі трансляцій гонок Європейської серії Формули Renault з Монако, звернув увагу медіаексперт Олександр Глущенко. За кілька днів його пост з фотографіями зібрав величезну кількість коментарів і репостiв.
facebook.com/alex.gluschenko
facebook.com/alex.gluschenko
facebook.com/alex.gluschenko
Пізніше Кіндс сам пояснив, як українські папки потрапили на змагання.
"Коли я був в Києві, я попросив мою улюблену українську дружину Юлію купити що-небудь, куди можна було б покласти мої папери. Так у мене з'явилися ці папки з написом "Справа". Мій підопічний Крістіан Ландгард в своєму дебютному сезоні посів друге місце, так що це хороші папки", - написав голландець на своїй сторінці в Facebook.
facebook.com/alex.gluschenko
Дейдерік Кіндс (зліва) - Крістіан Ландгард
facebook.com/alex.gluschenko
Дейдерік Кіндс
facebook.com/alex.gluschenko
Юлія
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