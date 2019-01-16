Герб України на автогонках в Монако справив фурор в соцмережах

Гоночний інженер французької команди Renault голландець Дейдерік Кіндс використовує папки з українським гербом.

На українську символіку, що промайнула в ефірі трансляцій гонок Європейської серії Формули Renault з Монако, звернув увагу медіаексперт Олександр Глущенко. За кілька днів його пост з фотографіями зібрав величезну кількість коментарів і репостiв.

facebook.com/alex.gluschenko

facebook.com/alex.gluschenko

facebook.com/alex.gluschenko

Пізніше Кіндс сам пояснив, як українські папки потрапили на змагання.

"Коли я був в Києві, я попросив мою улюблену українську дружину Юлію купити що-небудь, куди можна було б покласти мої папери. Так у мене з'явилися ці папки з написом "Справа". Мій підопічний Крістіан Ландгард в своєму дебютному сезоні посів друге місце, так що це хороші папки", - написав голландець на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/alex.gluschenko

Дейдерік Кіндс (зліва) - Крістіан Ландгард facebook.com/alex.gluschenko

Дейдерік Кіндс facebook.com/alex.gluschenko

Юлія

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