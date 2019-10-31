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31 жовтня • оновлено в 21:33
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/ Формула 1

Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт

1.5т Читати матеріал російською

Директорат чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 представив концепт болід на сезон 2021 року.

Візуально машина стала нижчою і коротшою. Серед інших змін називається спрощена конструкція переднього антикрила і дозволені зміни в конструкції днища боліда для генерування так званого "граунд-ефекту".

Вболівальники звернули увагу на зовнішнє оформлення боліда, на хвості якого красувався прапор України.

Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня в Мехіко завершився вісімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 – Гран-прі Мексики. Гонку, яка пройшла на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прям таки "флаг Украины" :-D
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, ты это серьёзно пишешь???? Если да, тогда х*хлы еще большие д*билы, чем кажутся!
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