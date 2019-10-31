Формула-1 зробила болід 2021 року з прапором України - фотофакт

Директорат чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 представив концепт болід на сезон 2021 року.

Візуально машина стала нижчою і коротшою. Серед інших змін називається спрощена конструкція переднього антикрила і дозволені зміни в конструкції днища боліда для генерування так званого "граунд-ефекту".

Вболівальники звернули увагу на зовнішнє оформлення боліда, на хвості якого красувався прапор України.

Новини Стало відомо про стан Шумахера після експериментального лікування

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня в Мехіко завершився вісімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 – Гран-прі Мексики. Гонку, яка пройшла на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!