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Формула-1: Гран-прі Канади завершився скандалом

Формула-1: Гран-прі Канади завершився скандалом
Сьомий етап пройшов на автодороме ім. Жиля Вільньова в Монреалі
1.5тЧитати матеріал російською

Сьомий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в сезоні 2019 роки виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Другим і третім на Гран-прі Канади, який пройшов на автодоромi ім. Жиля Вільньова в Монреалі, приїхали відповідно Себастьєн Феттель і Шарль Леклер з Ferrari.

Феттель, який виграв вперше за 17 етапів кваліфікацію, вдало стартував і лідирував до свого піт-стопа на 27-му колі.

Змінивши гуму, німець з кожним колом почав програвати Хемілтону по кілька десятих на колі і на 46-му колі зробив помилку.

На вході в поворот Себ зрізав по траві і повернувся на трасу так, що заблокував шлях британцеві, який ішов позаду. Льюїс на високій швидкості ледь не влетів у Ferrari, але встиг загальмувати.

Судді ухвалили рішення покарати лідера італійської "стайні" штрафом в 5 секунд. Німецький пілот дуже обурювався, по радіо переконуючи команду, що у них просто вкрали перемогу, але ні на що це не вплинуло.

Після картатого прапора трапився справжній скандал. Феттеля дивно зупинили на в'їзді в піт-стоп, зовсім не там, де мало проходити нагородження. Це стало останньою краплею для розлюченого німця.

Себастьян відмовився приходити на традиційне інтерв'ю, пішовши в свій моторхоум, а коли його повернули, то він демонстративно переставив таблички перед машинами, прибравши двійку зі свого місця, і поставивши її Льюїсу.

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

Гран-прі Канади

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня, в Монако відбувся шостий етап. Його також виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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Особи
Себастьян ФеттельЛьюїс Хемілтон
Місце
КанадаМонреаль
Теги
Ferrari F1Mercedes F1
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Нарушив правила (выехав за пределы трассы всеми 4-ми колесами и опасно вернувшись) Фетель получил преимщество. Он наказан даже слишком мягко!
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