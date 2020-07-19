Формула-1: Хемілтон на Гран-прі Угорщини повторив рекорд Шумахера

Максим Іншаков Формула 1 17:57, 19.07.2020 Оновлено: 18:15, 19.07.2020

На автодромі "Хунгарорінг" відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Британський гонщик зміг краще за всіх підлаштуватися під мінливі погодні умови: старт гонки був мокрим, а потім траса почала підсихати. Льюїс стартував першим і першим же фінішував, не давши конкурентам жодного шансу.

При цьому уродженець Стівенеджа повторив рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на одному Гран-прі. Легендарний німець 8 раз виграв французький етап.

Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.

Льюїс Хемілтон зміг перемогти при мінливій погоді
Гран-прі Угорщини: боротьба на трасі
Серхіо Перес
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Старт Гран-прі Угорщини
Гран-прі Угорщини: результати гонки
Гран-прі Угорщини: причина сходу
Положення в чемпіонаті: особистий залік
Положення в чемпіонаті: кубок конструкторів

Чемпіонат світу продовжиться на Гран-прі Великобританії. Четвертий етап на трасі в Сільверстоуні відбудеться 31 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Штирії, який пройшов тиждень тому вперше в історії королівських гонок, також виграв Хемілтон.

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Спорт Формула 1

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