Формула-1: Хемілтон на Гран-прі Угорщини повторив рекорд Шумахера

На автодромі "Хунгарорінг" відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Британський гонщик зміг краще за всіх підлаштуватися під мінливі погодні умови: старт гонки був мокрим, а потім траса почала підсихати. Льюїс стартував першим і першим же фінішував, не давши конкурентам жодного шансу.

При цьому уродженець Стівенеджа повторив рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на одному Гран-прі. Легендарний німець 8 раз виграв французький етап.

Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.

Льюїс Хемілтон зміг перемогти при мінливій погоді

Гран-прі Угорщини: боротьба на трасі

Серхіо Перес

Джордж Рассел

Шарль Леклер

Старт Гран-прі Угорщини

Чемпіонат світу продовжиться на Гран-прі Великобританії. Четвертий етап на трасі в Сільверстоуні відбудеться 31 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Штирії, який пройшов тиждень тому вперше в історії королівських гонок, також виграв Хемілтон.