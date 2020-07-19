Формула-1: Хемілтон на Гран-прі Угорщини повторив рекорд Шумахера
Гран-прі Угорщини ознаменувався великою боротьбою в пелотоні.
На автодромі "Хунгарорінг" відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Британський гонщик зміг краще за всіх підлаштуватися під мінливі погодні умови: старт гонки був мокрим, а потім траса почала підсихати. Льюїс стартував першим і першим же фінішував, не давши конкурентам жодного шансу.
При цьому уродженець Стівенеджа повторив рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на одному Гран-прі. Легендарний німець 8 раз виграв французький етап.
Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.
Льюїс Хемілтон зміг перемогти при мінливій погоді
Гран-прі Угорщини: боротьба на трасі
Серхіо Перес
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Старт Гран-прі Угорщини
Чемпіонат світу продовжиться на Гран-прі Великобританії. Четвертий етап на трасі в Сільверстоуні відбудеться 31 липня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Штирії, який пройшов тиждень тому вперше в історії королівських гонок, також виграв Хемілтон.