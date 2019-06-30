Формула-1: Гран-прі Австрії завершився з сенсаційним результатом

На автодромі Red Bull Ring в Шпілберзi відбувся дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Австрії сенсаційно виграв пілот місцевої команди Макс Ферстаппен. Вперше в сезоні на 1-му місці опинився гонщик не з Mercedes.

Голландець проспав старт і був змушений прориватися з 8-го місця. Завдяки більш успішній роботі з гумою і помилок конкурентів він за кілька кіл до фінішу наздогнав лідируючого Шарля Леклера. Другий пілот Ferrari не зміг довго чинити опір, поступившись в підсумку першому місцю лідеру Red Bull.

Третє місце зайняв Валттері Боттас з Mercedes.

Лідер Ferrari Себастьян Феттель, для якого проблеми почалися ще з кваліфікації (німець не зміг виїхати на третій сегмент і стартував 10-м), закінчив бій на 5-му рядку.

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

результати гонки пілот команда час Піт 1. М.Ферстаппен Red Bull 1: 22.01.822 1 2. Ш.Леклер Ferrari +2.724 1 3. В.Боттас Mercedes +18.960 1 4. С.Феттель Ferrari +19.610 2 5. Л.Хемілтон Mercedes +22.805 1 6. Л.Норріс McLaren +1 коло 1 7. П.Гаслі Red Bull +1 коло 1 8. К.Сайнс McLaren +1 коло 1 9. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 1 10. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 1 11. С.Перес Racing Point +1 коло 1 12. Д.Ріккардо Renault +1 коло 1 13. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 14. Л.Стролл Racing Point +1 коло 1 15. А.Елбон Toro Rosso +1 коло 1 16. Р.Грожан Haas +1 коло 1 17. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 1 18. Д.Расселл Williams +2 кола 1 19. К.Магнуссен Haas +2 кола 3 20. Р.Кубіца Williams +3 кола 1 Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) 1:07.766 (58 коло). Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 197 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 166 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 126 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 123 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 105 = 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 43 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 30 8. Л.Норріс McLaren F1 Team 22 9. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 21 10. Д.Ріккардо Renault F1 Team 16 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 16 12. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 = 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 = 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 10 = 15. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 = 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 363 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 228 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 169 = 4. McLaren F1 Team Renault 52 = 5. Renault F1 Team Renault 32 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 22 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19 = 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 17 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня на трасі Поль Рікар у Франції відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019. Переможцем 1000-го Гран-прі став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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