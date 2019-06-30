Формула-1: Гран-прі Австрії завершився з сенсаційним результатом

На автодромі Red Bull Ring в Шпілберзi відбувся дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі Австрії сенсаційно виграв пілот місцевої команди Макс Ферстаппен. Вперше в сезоні на 1-му місці опинився гонщик не з Mercedes.
Голландець проспав старт і був змушений прориватися з 8-го місця. Завдяки більш успішній роботі з гумою і помилок конкурентів він за кілька кіл до фінішу наздогнав лідируючого Шарля Леклера. Другий пілот Ferrari не зміг довго чинити опір, поступившись в підсумку першому місцю лідеру Red Bull.
Третє місце зайняв Валттері Боттас з Mercedes.
Лідер Ferrari Себастьян Феттель, для якого проблеми почалися ще з кваліфікації (німець не зміг виїхати на третій сегмент і стартував 10-м), закінчив бій на 5-му рядку.
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1: 22.01.822
|1
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|+2.724
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+18.960
|1
|4. С.Феттель
|Ferrari
|+19.610
|2
|5. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+22.805
|1
|6. Л.Норріс
|McLaren
|+1 коло
|1
|7. П.Гаслі
|Red Bull
|+1 коло
|1
|8. К.Сайнс
|McLaren
|+1 коло
|1
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|10. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|11. С.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|1
|12. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|1
|13. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|14. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|1
|15. А.Елбон
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|16. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|1
|17. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|18. Д.Расселл
|Williams
|+2 кола
|1
|19. К.Магнуссен
|Haas
|+2 кола
|3
|20. Р.Кубіца
|Williams
|+3 кола
|1
Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) 1:07.766 (58 коло).
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|197
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|166
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|126
|4. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|123
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|105
|=
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|43
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|30
|8. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|22
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|21
|10. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|16
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|16
|12. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|=
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|=
|14. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|10
|=
|15. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|=
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|6
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|363
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|228
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|169
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|52
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|32
|6. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|22
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|19
|=
|8. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|17
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня на трасі Поль Рікар у Франції відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019. Переможцем 1000-го Гран-прі став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал