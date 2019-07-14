Формула-1: Феттель в'їхав в зад супернику на Гран-прі Великобританії

На колишньому аеродромі в Сільверстоуні пройшов десятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Ключові події трапилися на 22-у колі. Джовінаццо вилетів в гравій, і виїхала машина безпеки, яка сплутала карти всім фаворитам.

У Mercedes механіки зреагували краще. Хемілтона зазвали в бокс раніше і випустили лідером. Леклер, який йшов третім, став жертвою провальної стратегії в Ferrari. Шарлю не стали міняти гуми і це відкинуло монегаска на 6-й рядок.

Себастьян Феттель (Ferrari) вийшов на третю сходинку, його обігнав Макс Ферстаппен з Red Bull. Німець намагався повернути позицію і в одному з поворотів на повному ходу в'їхав в зад супернику.

Голландець зміг повернутися в гонку і фінішував п'ятим. Себ отримав 10 секунд штрафу, відкотившись на 16-й рядок у підсумковому протоколі.

результати гонки пілот команда час Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes - 1 2. В.Боттас Mercedes +24.928 2 3. Ш.Леклер Ferrari +30.117 2 4. П.Гаслі Red Bull +34.692 1 5. М.Ферстаппен Red Bull +39.458 2 6. К.Сайнс McLaren +53.639 1 7. Д.Ріккардо Renault +54.401 2 8. К.Райкконен Alfa Romeo +65.540 1 9. Д.Квят Toro Rosso +66.720 2 10. Н.Хюлкенберг Renault +72.733 1 11. Л.Норріс McLaren +74.281 2 12. А.Елбон Toro Rosso +75.617 1 13. Л.Стролл Racing Point +81.086 2 14. Д.Расселл Williams +1 коло 1 15. Р.Кубіца Williams +1 коло 1 16. С. Феттель Ferrari +1 коло 2 17. С.Перес Racing Point +1 коло 3 Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 27.369 (52 коло) причини сходів пілот команда коло Причина К.Магнуссен Haas 7 мех.проблеми Р.Грожан Haas 10 мех.проблеми А.Джовінацці Alfa Romeo 19 виліт Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 136 = 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 123 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120 = 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 55 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 38 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 25 9. Л.Норріс McLaren F1 Team 22 = 10. Д.Ріккардо Renault F1 Team 22 = 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17 = 12. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 = 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 = 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 12 = 15. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 = 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 243 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 191 = 4. McLaren F1 Team Renault 60 = 5. Renault F1 Team Renault 39 = 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 26 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19 = 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

НОВОСТИ Про Шумахера зробили оптимістичну заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня на автодромі Red Bull Ring в Шпілберг відбувся дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Вперше в сезоні на фініші на 1-му місці опинився гонщик не з Mercedes.

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