Формула-1: Феттель в'їхав в зад супернику на Гран-прі Великобританії

На колишньому аеродромі в Сільверстоуні пройшов десятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Ключові події трапилися на 22-у колі. Джовінаццо вилетів в гравій, і виїхала машина безпеки, яка сплутала карти всім фаворитам.
У Mercedes механіки зреагували краще. Хемілтона зазвали в бокс раніше і випустили лідером. Леклер, який йшов третім, став жертвою провальної стратегії в Ferrari. Шарлю не стали міняти гуми і це відкинуло монегаска на 6-й рядок.
Себастьян Феттель (Ferrari) вийшов на третю сходинку, його обігнав Макс Ферстаппен з Red Bull. Німець намагався повернути позицію і в одному з поворотів на повному ходу в'їхав в зад супернику.
Голландець зміг повернутися в гонку і фінішував п'ятим. Себ отримав 10 секунд штрафу, відкотившись на 16-й рядок у підсумковому протоколі.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|-
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+24.928
|2
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+30.117
|2
|4. П.Гаслі
|Red Bull
|+34.692
|1
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+39.458
|2
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+53.639
|1
|7. Д.Ріккардо
|Renault
|+54.401
|2
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+65.540
|1
|9. Д.Квят
|Toro Rosso
|+66.720
|2
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+72.733
|1
|11. Л.Норріс
|McLaren
|+74.281
|2
|12. А.Елбон
|Toro Rosso
|+75.617
|1
|13. Л.Стролл
|Racing Point
|+81.086
|2
|14. Д.Расселл
|Williams
|+1 коло
|1
|15. Р.Кубіца
|Williams
|+1 коло
|1
|16. С. Феттель
|Ferrari
|+1 коло
|2
|17. С.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|3
Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 27.369 (52 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|К.Магнуссен
|Haas
|7
|мех.проблеми
|Р.Грожан
|Haas
|10
|мех.проблеми
|А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|19
|виліт
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|223
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|184
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|136
|=
|4. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|123
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|120
|=
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|55
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|38
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|25
|9. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|22
|=
|10. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|22
|=
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|17
|=
|12. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|=
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|=
|14. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|12
|=
|15. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|=
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|6
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|407
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|243
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|191
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|60
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|39
|=
|6. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|26
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|19
|=
|8. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Гран-прі Великобританії
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня на автодромі Red Bull Ring в Шпілберг відбувся дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Вперше в сезоні на фініші на 1-му місці опинився гонщик не з Mercedes.
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