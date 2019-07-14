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Формула-1: Феттель в'їхав в зад супернику на Гран-прі Великобританії

Формула-1: Феттель в'їхав в зад супернику на Гран-прі Великобританії
10-й етап ознаменувався яскравою боротьбою
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На колишньому аеродромі в Сільверстоуні пройшов десятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Ключові події трапилися на 22-у колі. Джовінаццо вилетів в гравій, і виїхала машина безпеки, яка сплутала карти всім фаворитам.

У Mercedes механіки зреагували краще. Хемілтона зазвали в бокс раніше і випустили лідером. Леклер, який йшов третім, став жертвою провальної стратегії в Ferrari. Шарлю не стали міняти гуми і це відкинуло монегаска на 6-й рядок.

Себастьян Феттель (Ferrari) вийшов на третю сходинку, його обігнав Макс Ферстаппен з Red Bull. Німець намагався повернути позицію і в одному з поворотів на повному ходу в'їхав в зад супернику.

Голландець зміг повернутися в гонку і фінішував п'ятим. Себ отримав 10 секунд штрафу, відкотившись на 16-й рядок у підсумковому протоколі.

результати гонки

пілот команда час Піт
1. Л.Хемілтон Mercedes - 1
2. В.Боттас Mercedes +24.928 2
3. Ш.Леклер Ferrari +30.117 2
4. П.Гаслі Red Bull +34.692 1
5. М.Ферстаппен Red Bull +39.458 2
6. К.Сайнс McLaren +53.639 1
7. Д.Ріккардо Renault +54.401 2
8. К.Райкконен Alfa Romeo +65.540 1
9. Д.Квят Toro Rosso +66.720 2
10. Н.Хюлкенберг Renault +72.733 1
11. Л.Норріс McLaren +74.281 2
12. А.Елбон Toro Rosso +75.617 1
13. Л.Стролл Racing Point +81.086 2
14. Д.Расселл Williams +1 коло 1
15. Р.Кубіца Williams +1 коло 1
16. С. Феттель Ferrari +1 коло 2
17. С.Перес Racing Point +1 коло 3

Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 27.369 (52 коло)

причини сходів

пілот команда коло Причина
К.Магнуссен Haas 7 мех.проблеми
Р.Грожан Haas 10 мех.проблеми
А.Джовінацці Alfa Romeo 19 виліт

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот країна команда очки
= 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223
= 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184
= 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 136
= 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 123
= 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120
= 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 55
= 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 38
8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 25
9. Л.Норріс McLaren F1 Team 22
= 10. Д.Ріккардо Renault F1 Team 22
= 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17
= 12. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14
= 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13
= 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 12
= 15. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 7
= 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6
= 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2
= 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 243
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 191
= 4. McLaren F1 Team Renault 60
= 5. Renault F1 Team Renault 39
= 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 26
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19
= 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19
= 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16
Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

Гран-прі Великобританії

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М-Г Тимур
М-Г Тимур
А Феттель красава) Ферстаппен мне тоже не грн
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