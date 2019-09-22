Формула-1: Ferrari зробили золотий дубль на Гран-прі Сінгапуру

У Сінгапурі відбувся п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Найбільш незвичайний Гран-прі сезону пройшов вночі по міських вулицях і завершився перемогою Себастьяна Феттеля на Ferrari. Його партнер по команді Шарль Леклер посів друге місце.
Незважаючи на те, що монегаск напередодні виграв кваліфікацію, німецький гонщик завдяки більш ранньому піт-стопу зміг обігнати свого партнера і зберегти лідерство до фінішу.
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. С.Феттель
|Ferrari
|-
|1
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|+2.641
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+3.821
|1
|4. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+4.608
|1
|5. В.Боттас
|Mercedes
|+6.119
|1
|6. А.Елбон
|Red Bull
|+11.663
|1
|7. Л.Норріс
|McLaren
|+14.769
|1
|8. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+15.547
|1
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+16.718
|2
|10. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+17.855
|2
|11. Р.Грожан
|Haas
|+35.436
|2
|12. К.Сайнс
|McLaren
|+35.974
|2
|13. Л.Стролл
|Racing Point
|+36.419
|3
|14. Д.Ріккардо
|Renault
|+37.660
|1
|15. Д.Квят
|Toro Rosso
|+38.178
|2
|16. Р.Кубіца
|Williams
|+47.024
|2
|17. К.Магнуссен
|Haas
|+86.575
|2
Краще коло: Кевін Магнуссен (Haas F1) 1: 42.301 (59 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|Д.Расселл
|Williams
|35
|аварія
|С.Перес
|Racing Point
|42
|мех.проблеми
|К.Райкконен
|Alfa Romeo
|48
|підвіска
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|296
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|231
|3. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|200
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|200
|=
|5. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|194
|=
|6. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|69
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|58
|8. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|42
|9. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|34
|=
|10. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|33
|=
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|33
|12. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|31
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|14. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|27
|=
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|19
|=
|16. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|18
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|4
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|527
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|394
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|289
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|89
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|67
|=
|6. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|55
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|46
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|35
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|26
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Гран-прі Сінгапуру
Гран-прі Сінгапуру
Гран-прі Сінгапуру
Гран-прі Сінгапуру
Гран-прі Сінгапуру
Гран-прі Сінгапуру
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня на легендарному автодромі в Монці завершився чотирнадцятий етап Ф-1. Гран-прі Італії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок іншого гонщика "червоних" - Себастьяна Феттеля.
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