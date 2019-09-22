Формула-1: Ferrari зробили золотий дубль на Гран-прі Сінгапуру

У Сінгапурі відбувся п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Найбільш незвичайний Гран-прі сезону пройшов вночі по міських вулицях і завершився перемогою Себастьяна Феттеля на Ferrari. Його партнер по команді Шарль Леклер посів друге місце.

Незважаючи на те, що монегаск напередодні виграв кваліфікацію, німецький гонщик завдяки більш ранньому піт-стопу зміг обігнати свого партнера і зберегти лідерство до фінішу.

Результати гонки пілот команда час Піт 1. С.Феттель Ferrari - 1 2. Ш.Леклер Ferrari +2.641 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +3.821 1 4. Л.Хемілтон Mercedes +4.608 1 5. В.Боттас Mercedes +6.119 1 6. А.Елбон Red Bull +11.663 1 7. Л.Норріс McLaren +14.769 1 8. П.Гаслі Toro Rosso +15.547 1 9. Н.Хюлкенберг Renault +16.718 2 10. А.Джовінацці Alfa Romeo +17.855 2 11. Р.Грожан Haas +35.436 2 12. К.Сайнс McLaren +35.974 2 13. Л.Стролл Racing Point +36.419 3 14. Д.Ріккардо Renault +37.660 1 15. Д.Квят Toro Rosso +38.178 2 16. Р.Кубіца Williams +47.024 2 17. К.Магнуссен Haas +86.575 2 Краще коло: Кевін Магнуссен (Haas F1) 1: 42.301 (59 коло) причини сходів пілот команда кіл Причина Д.Расселл Williams 35 аварія С.Перес Racing Point 42 мех.проблеми К.Райкконен Alfa Romeo 48 підвіска Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 296 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 231 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 200 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 200 = 5. С.Феттель Scuderia Ferrari 194 = 6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 69 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 58 8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 42 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 34 = 10. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 33 = 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 33 12. Л.Норріс McLaren F1 Team 31 13. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 14. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 27 = 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 19 = 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 18 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 4 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 527 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 394 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 289 = 4. McLaren F1 Team Renault 89 = 5. Renault F1 Team Renault 67 = 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 55 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 46 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 35 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 26 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Новости Стало відомо про стан Шумахера після експериментального лікування

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня на легендарному автодромі в Монці завершився чотирнадцятий етап Ф-1. Гран-прі Італії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок іншого гонщика "червоних" - Себастьяна Феттеля.

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