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22 вересня • оновлено в 18:01
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Формула-1: Ferrari зробили золотий дубль на Гран-прі Сінгапуру

Формула-1: Ferrari зробили золотий дубль на Гран-прі Сінгапуру
Гонка пройшла в умовах сильної спеки
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У Сінгапурі відбувся п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Найбільш незвичайний Гран-прі сезону пройшов вночі по міських вулицях і завершився перемогою Себастьяна Феттеля на Ferrari. Його партнер по команді Шарль Леклер посів друге місце.

Незважаючи на те, що монегаск напередодні виграв кваліфікацію, німецький гонщик завдяки більш ранньому піт-стопу зміг обігнати свого партнера і зберегти лідерство до фінішу.

Результати гонки

пілот команда час Піт
1. С.Феттель Ferrari - 1
2. Ш.Леклер Ferrari +2.641 1
3. М.Ферстаппен Red Bull +3.821 1
4. Л.Хемілтон Mercedes +4.608 1
5. В.Боттас Mercedes +6.119 1
6. А.Елбон Red Bull +11.663 1
7. Л.Норріс McLaren +14.769 1
8. П.Гаслі Toro Rosso +15.547 1
9. Н.Хюлкенберг Renault +16.718 2
10. А.Джовінацці Alfa Romeo +17.855 2
11. Р.Грожан Haas +35.436 2
12. К.Сайнс McLaren +35.974 2
13. Л.Стролл Racing Point +36.419 3
14. Д.Ріккардо Renault +37.660 1
15. Д.Квят Toro Rosso +38.178 2
16. Р.Кубіца Williams +47.024 2
17. К.Магнуссен Haas +86.575 2

Краще коло: Кевін Магнуссен (Haas F1) 1: 42.301 (59 коло)

причини сходів

пілот команда кіл Причина
Д.Расселл Williams 35 аварія
С.Перес Racing Point 42 мех.проблеми
К.Райкконен Alfa Romeo 48 підвіска

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот Країна команда очки
= 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 296
= 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 231
3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 200
4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 200
= 5. С.Феттель Scuderia Ferrari 194
= 6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 69
= 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 58
8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 42
9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 34
= 10. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 33
= 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 33
12. Л.Норріс McLaren F1 Team 31
13. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31
14. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 27
= 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 19
= 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 18
= 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 8
= 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 4
= 19. Р.Кубіца Williams Racing 1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 527
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 394
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 289
= 4. McLaren F1 Team Renault 89
= 5. Renault F1 Team Renault 67
= 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 55
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 46
= 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 35
= 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 26
= 10. Williams Racing Mercedes 1
Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру

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Стало відомо про стан Шумахера після експериментального лікування

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня на легендарному автодромі в Монці завершився чотирнадцятий етап Ф-1. Гран-прі Італії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок іншого гонщика "червоних" - Себастьяна Феттеля.

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