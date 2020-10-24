Феттель зламав автодром під час Гран-прі Португалії. Відео

Максим Іншаков Формула 1 16:33, 24.10.2020 Оновлено: 16:34, 24.10.2020

Пілот Ferrari Себастьян Феттель зламав ділянку дренажної системи на автодромі "Алгарве" де в цей уїкенд проходить 12-й етап чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1.

Під час третьої вільної практики німець в 14-му повороті проїхав по люка, після чого металеву конструкцію вирвало з автодрому і розкидало по трасі. Організаторам не вистачило двох годин на ремонт, через що кваліфікацію довелося на півгодини відкласти.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Льюїс Хемілтон здобув перемогу на 11-му етапі Формули-1 і повторив "вічний" рекорд Шумахера.

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Спорт Формула 1

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