ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Формула 1

Ferrari грандіозно зганьбилися на Гран-прі Монако

5.6тЧитати матеріал російською

Пілот Ferrari Шарль Леклер не зміг вийти з третього сегмента кваліфікації чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 на домашньому для нього Гран-прі Монако.

Капітанський місток італійської команди порахував, що для проходу далі буде достатньо одного швидкого кола і не випустив гонщика тоді, коли конкуренти почали показувати кращі часи.

У підсумку перед домашніми трибунами Леклер піде в гонку лише 16-м.

У мережі моментально відреагували на таку ганьбу "стайні", почавши розміщувати фотожаби.

Новини
Страшна аварія та кома: помер легендарний чемпіон Формули-1 Нікі Лауда

Нагадаємо, що гонка відбудеться о 16:00 за київським часом у неділю, 26 травня.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Місце
МонакоМонте Карло
Тег
Ferrari F1
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки