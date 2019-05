Ferrari грандіозно зганьбилися на Гран-прі Монако

Пілот Ferrari Шарль Леклер не зміг вийти з третього сегмента кваліфікації чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 на домашньому для нього Гран-прі Монако.

Капітанський місток італійської команди порахував, що для проходу далі буде достатньо одного швидкого кола і не випустив гонщика тоді, коли конкуренти почали показувати кращі часи.

Q1 CLASSIFICATION: Vettel seizes P1 at the death, and bumps team mate Leclerc down to P16 and out of qualifying #MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/NXu78jhDQY - Formula 1 (@ F1) 25 травня 2019 р

У підсумку перед домашніми трибунами Леклер піде в гонку лише 16-м.

Charles Leclerc was very unhappy that he is out of Q1 Monaco GP qualifying :(



Bad strategy call from Ferrari. Leclerc starts P16 in his home GP.



Credit: BuschJP # F1 # Charles16 #MonacoGP pic.twitter.com/6vLzIS2GDP - Charles Leclerc # 16 (@ LeclercNews16) 25 травня 2019 р

У мережі моментально відреагували на таку ганьбу "стайні", почавши розміщувати фотожаби.

Нагадаємо, що гонка відбудеться о 16:00 за київським часом у неділю, 26 травня.

