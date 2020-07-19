Ексдиректор Ferrari зустрівся з Шумахером і розповів про його здоров'я

Колишній спортивний директор Ferrari Жан Тодт розповів про зустріч із семиразовим чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1 Міхаелем Шумахером.

За словами француза, він бачив Міхаеля минулого тижня.

"Він бореться. Сподіваюся, світ іще побачить його знову. Це те, над чим старанно працюють сам Шумахер і його сім'я", – цитує Тодта Євроспорт.

На питання про те, чи вважає він німця найбільшим гонщиком усіх часів, Жан відповів обережно.

"Я обожнюю Міхаеля, але неможливо назвати, хто був найкращим за всю історію. Є Хуан Мануель Фанхіо, Джим Кларк, Айртон Сенна і Міхаель. Можна оперувати лише термінами, хто був найкращим у конкретному поколінні. Розумію, що Льюїс Хемілтон може побити рекорд Шумахера як найтитулованішого пілота в історії. Для цього у нього є всі складові в Mercedes. Але я чесно не знаю", – зазначив Тодт.

Колишній керівник італійської "стайні" згадав 2000 рік і святкування на подіумі у Сузукі з Міхаелем, коли він виграв перше чемпіонство з Ferrari.

"Сказав йому тоді, що наше життя ніколи не буде колишнім, ми досягли всього, чого хотіли. Але після інциденту, який стався з Міхаелем, чи має взагалі якесь значення, що Льюїс узяв більше титулів? Це питання пропорцій. Ми в Формулі-1 усi везунчики, коли бачиш усе, що відбувається в світі, і не тільки, з монстром, яким став COVID-19", – розповів Тодт.

Раніше ексменеджер Шумахера Віллі Вебер розкрив "найбільш ідіотське рішення" німця. За словами Вебера, відновлення кар'єри Червоного барона в 2010 році було невдалим вчинком.