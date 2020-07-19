Ексдиректор Ferrari зустрівся з Шумахером і розповів про його здоров'я
Жан Тодт працював спортивним директором Ferrari з 1993-го по 2007-й – у період, коли Шумахер вигравав сім чемпіонських титулів
У грудні 2013 Міхаель отримав серйозну травму голови після катання на лижах у французьких Альпах
Йому провели кілька операцій, але гонщик після пошкодження ще жодного разу не показувався на публіці
Жан Тодт відвідав Міхаеля Шумахера.
Колишній спортивний директор Ferrari Жан Тодт розповів про зустріч із семиразовим чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1 Міхаелем Шумахером.
За словами француза, він бачив Міхаеля минулого тижня.
"Він бореться. Сподіваюся, світ іще побачить його знову. Це те, над чим старанно працюють сам Шумахер і його сім'я", – цитує Тодта Євроспорт.
На питання про те, чи вважає він німця найбільшим гонщиком усіх часів, Жан відповів обережно.
"Я обожнюю Міхаеля, але неможливо назвати, хто був найкращим за всю історію. Є Хуан Мануель Фанхіо, Джим Кларк, Айртон Сенна і Міхаель. Можна оперувати лише термінами, хто був найкращим у конкретному поколінні. Розумію, що Льюїс Хемілтон може побити рекорд Шумахера як найтитулованішого пілота в історії. Для цього у нього є всі складові в Mercedes. Але я чесно не знаю", – зазначив Тодт.
Колишній керівник італійської "стайні" згадав 2000 рік і святкування на подіумі у Сузукі з Міхаелем, коли він виграв перше чемпіонство з Ferrari.
"Сказав йому тоді, що наше життя ніколи не буде колишнім, ми досягли всього, чого хотіли. Але після інциденту, який стався з Міхаелем, чи має взагалі якесь значення, що Льюїс узяв більше титулів? Це питання пропорцій. Ми в Формулі-1 усi везунчики, коли бачиш усе, що відбувається в світі, і не тільки, з монстром, яким став COVID-19", – розповів Тодт.
Раніше ексменеджер Шумахера Віллі Вебер розкрив "найбільш ідіотське рішення" німця. За словами Вебера, відновлення кар'єри Червоного барона в 2010 році було невдалим вчинком.