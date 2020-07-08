Дворазовий чемпіон світу оголосив про повернення у Формулу-1

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо оголосив про своє повернення в команду Renault з наступного сезону. Він стане напарником Естебана Окона і замінить Даніеля Ріккардо, який підписав контракт із Mclaren.

"Я з величезною гордістю й емоціями повертаюся в команду, яка дала мені шанс на самому початку кар'єри. Я поділюся своїм досвідом в автоперегонах з усіма, включаючи інженерів, механіків і партнерів по команді. У Renault є амбіції та можливості повернутися на подіум, як і у мене", – цитує слова Алонсо видання BBC.

Нагадаємо, що іспанський гонщик виступав за Renault у 2003-2006 і 2008-2009 роках. У складі команди він завоював два титули чемпіона світу поспіль – у 2005 і 2006 роках. Останню гонку у Формулі-1 Алонсо провів у 2018 році.

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