Дружина Шумахера розкрила прохання Міхаеля

Дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера підкреслила, що приховує всю інформацію про одужання чоловіка виключно за його бажанням.

"Будь ласка, зрозумійте, що ми слідуємо проханням Міхаеля і зберігаємо таке конфіденційне питання, як здоров'я, в секреті, як і раніше. Наразi він в кращих руках, і ми робимо все можливе, щоб допомогти йому", – заявила 50-річна Корінна Шумахер в інтерв'ю журналу She's Mercedes ".

Раніше менеджер і близький друг Міхаеля Шумахера Віллі Вебер звинуватив Корінну в приховуванні правди про здоров'я легендарного пілота Формули-1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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