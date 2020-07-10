Де дивитися онлайн Гран-прі Штирії: розклад трансляцій Формули-1
На Гран-прі Штирії відбулися перші заїзди вільної практики.
У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 вільної практикою стартував Гран-прі Штирії.
Другий етап сезону проходити на автодромі "Ред Булл Ринг" у Шпільберзі. Варто відзначити, що етап з такою назвою вперше включено в календар чемпіонату.
Після трьох вільних заїздів пілоти в суботу, 11 липня, зійдуться у кваліфікації, де визначать порядок старту, а на наступний день відбудеться сама гонка.
В Україні побачити Гран-прі Штирії можна буде в прямому ефірі на каналі Setanta Sports. Крім того, трансляцію з Австрії проведуть російські "Матч ТВ" і "Матч! Арена".
Вашій увазі розклад другого етапу сезону Формули-1.
Гран-прі Штирії
10 липня (п'ятниця)
Практика 1: 12:00 – 13:30
Практика 2: 16:00 – 17:30
11 липня (субота)
Практика 3: 13:00 – 14:00
Кваліфікація: 16:00 – 17:00
12 липня (неділя)
Гонка: 16:10 – 18:10
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап сезону Формули-1, старт якого було відкладено через пандемію коронавірусу, став фін Валттері Боттас з Mercedes.