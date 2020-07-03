Де дивитися онлайн Гран-прі Австрії: розклад трансляцій Формули-1
У п'ятницю, 3 липня, вільною практикою на Гран-прі Австрії стартував довгоочікуваний сезон автоперегонів у Формулі-1.
Перший етап року приймає автодром "Ред Булл Ринг" у Шпільберзі. Після трьох частин вільних заїздів у суботу, 4 липня, відбудеться кваліфікація, а наступного дня пройде сама гонка.
Побачити Гран-прі Австрії в Україні можна буде на телеканалі Setanta Sports. Крім того, прямі трансляції зі Шпільбергу запланували в своїх ефірних сітках російські канали "Матч ТВ" і "Матч! Арена". Повний розклад ГП виглядає так:
3 липня (п'ятниця)
Практика 1: 12:00 – 13:30
Практика 2: 16:00 – 17:30
4 липня (субота)
Практика 3: 13:00 – 14:00
Кваліфікація: 16:00 – 17:00
5 липня (неділя)
Гонка: 16:10 – 18:10
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