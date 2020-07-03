Де дивитися онлайн Гран-прі Австрії: розклад трансляцій Формули-1

У п'ятницю, 3 липня, вільної практикою на Гран-прі Австрії стартував довгоочікуваний сезон автоперегонів у Формулі-1.

Перший етап року приймає автодром "Ред Булл Ринг" у Шпільбергзі Після трьох частин вільних заїздів у суботу, 4 липня, відбудеться кваліфікація, а на наступний день пройде сама гонка.

Побачити Гран-прі Австрії в Україні можна буде на телеканалі Setanta Sports. Крім того, прямі трансляції зі Шпільбергу запланували в своїх ефірних сітках російські канали "Матч ТВ" і "Матч! Арена". Повний розклад ГП виглядає так:

3 липня (п'ятниця)

Практика 1: 12:00 – 13:30

Практика 2: 16:00 – 17:30

4 липня (субота)

Практика 3: 13:00 – 14:00

Кваліфікація: 16:00 – 17:00

5 липня (неділя)

Гонка: 16:10 – 18:10

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