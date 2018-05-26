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Де дивитися легендарний Гран-прі Монако: розклад трансляцій Формули-1

1.6тЧитати новину російською

У суботу та неділю, 26, 27 травня, відбудеться шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Легендарний Гран-прі Монако пройде по вулицях Монте-Карло.

Любителі Ф-1 зможуть побачити гонку в прямому ефірі на "Першому автомобільному" (Україна), а також на російському каналі "Матч ТВ". Початок і кваліфікації (26 травня) і гонки (27 травня) о 15:55 за київським часів.

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У записі гонку можна буде побачити на російській "Матч! Арені" о 21:00.

Крім того, Гран-прі Монако покаже супутниковий канал "Сетанта спортс +" - ірландський телеканал, є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом, що базуються в Дубліні.

Нагадаємо, що 5-й етап в Іспанії ознаменувалася кошмарної аварією.

Місце
МонакоМонте Карло
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