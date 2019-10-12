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12 жовтня • оновлено в 11:22
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/ Формула 1

Де дивитися Гран-прі Японії: розклад трансляцій Формули-1

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12 жовтня відбудеться сімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Японії пройде на знаменитій трасі в Судзукі.

Через супертайфун "Хагібіс", що налетів на узбережжя, директорат Формули-1 прийняв рішення скасувати суботню кваліфікацію і перенести її на неділю, 13 жовтня.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

13 жовтня, 03:55 – "Матч ТВ"

Гонка:

13 жовтня, 07:50 – "Матч ТВ"

У записі: 19:35 - "Матч! Арена", 19:15 - "Setanta Sports Ukraine"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня шістнадцятий етап Формули-1 (Гран-прі Росії) пройшов на автодромі в Сочі і завершився переможним дублем Mercedes.

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Тема
Японія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Написал заявление в СБУ за рекламу каналов страны-агрессора.
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