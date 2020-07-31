Де дивитися Гран-прі Великобританії: розклад трансляцій Формули-1

Олександр Чеканов Формула 1 18:18, 31.07.2020 Оновлено: 18:20, 31.07.2020

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 1-2 серпня відбудеться Гран-прі Великобританії.

Четвертий етап сезону пройде на легендарній трасі у Сільверстоуні. Після проведення вільних заїздів гонщики у суботу, 1 серпня, позмагаються у кваліфікації, а наступного дня – за перемогу на Гран-прі.

Побачити пряму трансляцію етапу можна буде на українському телеканалі Setanta Sports. Крім того, ефір із Великобританії проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Арена". Вашій увазі розклад Гран-прі Великобританії.

Гран-прі Великобританії. Сільверстоун

1 серпня (субота)

16:00. Кваліфікація

2 серпня (неділя)

16:00. Гонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про те, що пілот команди Racing Point Серхіо Перес заразився коронавірусом. Гонщик не виступить на трасі у Сільверстоуні.

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Спорт Формула 1

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