Де дивитися Гран-прі Угорщини: розклад трансляцій Формули-1

У суботу та неділю, 3-4 серпня, відбудеться дванадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Угорщини пройде на автодромі Хунагорірнг в містечку Модьорд.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу веде мовлення в Україні.

Кваліфікація:

3 серпня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +", "Setanta Sports Ukraine.

У записі: 20:55 - "Матч! Арена". 4 серпня 2:45 - "Setanta Sports +" і "Setanta Sports Ukraine", 10:50 - "Матч! Арена".

Гонка:

4 серпня, 16:00 – "Матч! Арена", "Setanta Sports +".

У записі 5 серпня 19:30 - "Setanta Sports Ukraine". 5 серпня - 00:20 - "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня на мокрому автодромі Хоккенхаймринг в Хоккенхаймі в неділю, 28 липня, одинадцятий етап Формули-1 виграв гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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