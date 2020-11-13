Де дивитися Гран-прі Туреччини: розклад трансляцій Формули-1
У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 14-15 листопада відбудеться Гран-прі Туреччини.
14-й етап сезону пройде на автодромі "Істанбул Парк" у Стамбулі. Заїзди на турецькій трасі проводяться з 2005 року. Пілоти проїдуть 58 кіл довжиною по 5338 метрів кожен.
За традицією після вільних заїздів у суботу гонщики розіграють місця на стартовій решітці, а вже на наступний день 15 листопада посперечаються за перемогу у гонці. Побачити Гран-прі Туреччини в Україні можна буде в ефірі телеканалу Setanta Sports. У Росії його покажуть мовники "Матч ТВ" і "Матч! Арена".
Вашій увазі розклад трансляцій ДП.
Формула 1. Гран-прі Туреччини
14 листопада (субота)
14:00. Кваліфікація
15 листопада (неділя)
12:10. Гонка
Відзначимо, що в загальному заліку пілотів лідирує чинний чемпіон Льюїс Хемілтон, який представляє Mercedes.
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