Де дивитися Гран-прі Туреччини: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 14-15 листопада відбудеться Гран-прі Туреччини.

14-й етап сезону пройде на автодромі "Істанбул Парк" у Стамбулі. Заїзди на турецькій трасі проводяться з 2005 року. Пілоти проїдуть 58 кіл довжиною по 5338 метрів кожен.

За традицією після вільних заїздів у суботу гонщики розіграють місця на стартовій решітці, а вже на наступний день 15 листопада посперечаються за перемогу у гонці. Побачити Гран-прі Туреччини в Україні можна буде в ефірі телеканалу Setanta Sports. У Росії його покажуть мовники "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Вашій увазі розклад трансляцій ДП.

Формула 1. Гран-прі Туреччини

14 листопада (субота)

14:00. Кваліфікація

15 листопада (неділя)

12:10. Гонка

Відзначимо, що в загальному заліку пілотів лідирує чинний чемпіон Льюїс Хемілтон, який представляє Mercedes.

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