Де дивитися Гран-прі Сінгапуру: розклад трансляцій самого незвичайного етапу Формули-1

У цей уїк-енд 21-22 вересня, відбудеться п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Найбільш незвичайний Гран-прі сезону пройде вночі по міських вулицях Сінгапуру.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

21 вересня, 15:55 – "Матч ТВ"

У записі: 21:30 - "Setanta Sports Ukraine", 23:45 - "Setanta Sports 2", 22 вересня: 00:50 - "Матч! Арена"

Гонка:

22 вересня, 14:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

У записі: 19:40 - "Матч! Арена", 20:30 - "Setanta Sports Ukraine"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня на легендарному автодромі в Монці завершився чотирнадцятий етап Ф-1. Гран-прі Італії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок іншого гонщика "червоних" - Себастьяна Феттеля.

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