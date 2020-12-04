Де дивитися Гран-прі Сахіра: розклад трансляцій Формули-1
У неділю, 6 грудня, в Бахрейні відбудеться Гран-прі Сахіра, який стане передостаннім етапом у нинішньому сезоні Формули-1.
Британець Льюїс Гемілтон, який раніше оформив своє сьоме чемпіонство, наздогнавши легендарного Міхаеля Шумахера, пропустить гонку через коронавірус. Також не зможе взяти участь у заїзді француз Роман Грожан, який потрапив у страшну аварію з вибухом на Гран-прі Бахрейну.
Сумарно пілоти подолають майже 306 кілометрів – 87 кіл по 3543 метра. За традицією в суботу, 5 грудня, відбудеться кваліфікація, за підсумками якої стануть відомі позиції гонщиків на старті заїзду.
В Україні пряму трансляцію Гран-прі Сахіра можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports+ о 19:05 за київським часом. У Росії гонку покажуть по "Матч ТВ".
Розклад Гран-прі Сахір:
5 грудня (субота)
18:55. Кваліфікація
6 грудня (неділя)
19:05. гонка
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що врятувало життя Грожану, який потрапив в аварію на Гран-прі Бахрейну.