Де дивитися Гран-прі Росії: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 26-27 вересня відбудеться Гран-прі Росії.

10-й етап сезону прийме "Сочі Автодром" в смт Сіріус у Краснодарському краї. Пілотам доведеться подолати понад 300 кілометрів траси – 53 кола по 5848 метрів.

За традицією гонщики у суботу, 26 вересня, проведуть кваліфікаційні заїзди, де визначать місця на стартовій решітці, а на наступний день посперечаються за перемогу. Цікаво, що якщо нинішній лідер і діючий чемпіон Льюїс Хемілтон візьме перше місце, то повторить рекорд легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю перемог у Гран-прі (91).

Побачити російський етап сезону Формули-1 українські вболівальники зможуть на каналі Setanta Sports+. Крім того, трансляцію з Сочі проведе російський мовник "Матч ТВ". Вашій увазі повний розклад Гран-прі Росії-2020.

26 вересня (субота)

15:00. Кваліфікація.

27 вересня (неділя)

14:00. Гонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річний українець Іван Пеклін виграв гонку Формули-4 у Франції.