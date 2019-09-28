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28 вересня • оновлено в 18:53
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/ Формула 1

Де дивитися Гран-прі Росії: розклад трансляцій Формули-1

3.3т Читати матеріал російською

У цей уїкенд 28-29 вересня, відбудеться шістнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Росії пройде на автодромі в Сочі.

Гран-прі Росії

Гран-прі Росії

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

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Кваліфікація:

28 вересня, 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

У записі: 29 вересня 00:00 - "Setanta Sports 2", 00:30 - "Setanta Sports Ukraine", 6:00 - "Матч! Арена".

гонка:

29 вересня, 13:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 30 вересня, 3:30 "Матч ТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня в Сінгапурі відбувся 15-й етап. Найбільш незвичайний Гран-прі сезону пройшов вночі по міських вулицях і завершився перемогою Себастьяна Феттеля на Ferrari. Його партнер по команді Шарль Леклер посів друге місце.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Місце
Росія Сочі
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70rus xxx
70rus xxx
Скаклов не пускать,как бы не просились.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Я что то не понял...обосратель предлагает читателям смотреть гонки в РОССИИ???? Ну нормальные украинцы, конечно, посмотрят.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А что у вас...??Чемпионат Европы по нардам???
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