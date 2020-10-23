Де дивитися Гран-прі Португалії: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 в суботу та неділю, 24 і 25 жовтня, відбудеться Гран-прі Португалії.

12-й етап сезону пройде на новій трасі в Портімані. Пілоти матимуть подолати понад 300 кілометрів – 66 кіл по 4653 метра.

За традицією, в суботу гонщики візьмуть участь у кваліфікації, яка визначить їхні місця на стартовій решітці, а на наступний день посперечаються за перемогу в основному заїзді. Відзначимо, що в разі перемоги британець Льюїс Хемілтон може стати рекордсменом Формули-1 за кількістю виграних гонок і обійти легендарного Міхаеля Шумахера (зараз у них по 91 перемоги)

Пряму трансляцію Гран-прі Португалії в Україні можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports +, а в Росії гонку покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Розклад Гран-прі Португалії:

25 жовтня (неділя)

15:10. гонка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Льюїс Хемілтон здобув перемогу на 11-му етапі Формули-1 і повторив "вічний" рекорд Шумахера.