Де дивитися Гран-прі Монако: розклад трансляцій Формули-1

У неділю, 26 травня, відбудеться шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в сезоні 2019 року. Легендарний Гран-прі Монако пройде по вулицях Монте-Карло.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Крім того, відеокартинка з князівства буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Кваліфікація:

25 травня, 15:55 – "Матч ТВ", Setanta Sports +, "Матч! Арена"

гонка:

26 травня, 16:00 – "Setanta Sports + і" Матч! Арена ". У записі: 27 травня, 00:15 – " Матч ТВ ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот Mercedes і діючий чемпіон світу в автоперегонах класу Формула-1 Льюїс Хемілтон став переможцем п'ятого Гран-прі сезону, який пройшов в іспанській Барселоні.

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